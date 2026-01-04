Una Pianese da sballo Ascoli travolto Tripletta di Bellini e sigillo di Sodero

La Pianese si impone con un risultato convincente contro l’Ascoli, grazie a una tripletta di Bellini e al sigillo di Sodero. La partita, giocata con attenzione da entrambe le squadre, si è conclusa con il punteggio di 4-2. La formazione toscana ha dimostrato determinazione e qualità, consolidando la sua posizione in campionato. Ecco i dettagli della sfida e le formazioni scelte dai due allenatori.

PIANESE 4 ASCOLI 2 PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Gorelli, Chesti; Sussi, Tirelli (49’st Peli), Bertini M., Proietto, Martey (17’st Amey); Puletto (17’st Sodero), Bellini (49’st Fabrizi). Panchina: Bertini T., Reali, Balde, Simeoni, Chiavarino, Spinosa, Bigiarini, Nicastro, Xhani. Allenatore Birindelli. ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini (31’st Bando), Milanese (35’st Ndoj); Silipo (31’st Oviszach), Rizzo Pinna (31’pt Pagliai), D’Uffizi; Chakir (31’st Gori). Panchina: Brzan, Barosi, Nicoletti, Corazza, Menna, Cozzoli, Palazzino, Zagari. Allenatore Tomei. Arbitro Frasynyak di Gallarate (Petrov – Jorgji). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una Pianese da sballo. Ascoli travolto. Tripletta di Bellini e sigillo di Sodero Leggi anche: Bellini trascina la Pianese, 4-2 all’Ascoli Leggi anche: Serie C. Pianese al lavoro: domenica arriva Ravenna. Da valutare Amey, Ongaro, Peli e Sodero Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Una Pianese da sballo. Ascoli travolto. Tripletta di Bellini e sigillo di Sodero.

