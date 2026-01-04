Una nuova specie di piccola rana arancione | è stata dedicata al presidente del Brasile Lula
È stata scoperta una nuova specie di piccola rana arancione nelle foreste brasiliane, chiamata Brachycephalus lulai, in onore del presidente Lula. Questa scoperta sottolinea l'importanza della conservazione degli habitat naturali e della biodiversità locale. La presenza di questa specie evidenzia l’urgenza di tutelare le aree naturali e le specie che vi abitano, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente.
Nelle foreste brasiliane è stata scoperta una nuova minuscola rana arancione. Si chiama Brachycephalus lulai, una dedicata al presidente Lula per richiamare l'attenzione sulla necessità di proteggere questi animali e il loro ambiente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Una nuova specie di velenosissima rana freccia scoperta in Sud America
Leggi anche: Una nuova specie di pesce dedicata a Goku e al mondo di Dragon Ball: ecco il ghiozzo Super Saiyan
La rana freccia “celestiale”, una nuova specie velenosa appena scoperta in Amazzonia - Nella foresta amazzonica brasiliana, lungo le sponde del fiume Juruá, un gruppo di ricercatori ha scoperto una nuova specie di rana freccia. fanpage.it
Una nuova specie di velenosissima rana freccia scoperta in Sud America - Piccola, dai colori vivaci e velenosissima, vive nei bambù amazzonici e fino a oggi era sempre stata confusa con ... fanpage.it
Gli scienziati hanno scoperto una nuova minuscola rana freccia velenosa in Amazzonia - Meravigliosa natura, con la sua incredibile biodiversità (che noi purtroppo minacciamo): un gruppo di ricerca guidato dall’Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Brasile) ha scoperto nella ... greenme.it
C'è una nuova specie di dolce IL PESCE CODETTE - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.