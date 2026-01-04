Una nuova specie di piccola rana arancione | è stata dedicata al presidente del Brasile Lula

È stata scoperta una nuova specie di piccola rana arancione nelle foreste brasiliane, chiamata Brachycephalus lulai, in onore del presidente Lula. Questa scoperta sottolinea l'importanza della conservazione degli habitat naturali e della biodiversità locale. La presenza di questa specie evidenzia l’urgenza di tutelare le aree naturali e le specie che vi abitano, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente.

