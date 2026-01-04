Una recente operazione militare statunitense ha portato alla cattura di Nicolás Maduro e di sua moglie in Venezuela. Valbona Zeneli, esperta di relazioni transatlantiche, analizza il successo di questa azione, evidenziando la sua coerenza con la Dottrina Monroe e la Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti. La conversazione offre uno sguardo sulle nuove strategie di deterrenza nell’emisfero occidentale e sulle implicazioni geopolitiche di tali interventi.

“L’operazione militare statunitense che ieri ha portato alla cattura del dittatore venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie, è stata un successo straordinario in termini di portata, precisione e tempistica, ed è pienamente coerente con il cosiddetto ‘Corollario Trump’ della Dottrina Monroe, come chiaramente delineato nella Strategia di Sicurezza Nazionale, di cui abbiamo discusso insieme appena pubblicata, a dicembre 2025”, commenta Valbona Zeneli, esperta di relazioni transatlantiche dell’Atlantic Council e membro dell’advisory board di Decode39, in una conversazione con Formiche.net. L’obiettivo è chiaro: mettere in sicurezza il vicinato immediato degli Stati Uniti e l’intero emisfero occidentale, limitando l’influenza cinese e russa? “In questo caso, la politica statunitense è guidata principalmente da imperativi geopolitici e di sicurezza e si inserisce pienamente nel quadro della competizione tra grandi potenze. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Una nuova frontiera della deterrenza Usa nell’emisfero occidentale. Conversazione con Zeneli

Leggi anche: Venezuela, verso una nuova dottrina Usa/occidentale? La lettura di Picchi

Leggi anche: La nuova National security strategy Usa tra sovranità, deterrenza e ristrutturazione delle alleanze

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Las Vegas, party e motori: la nuova frontiera USA della F1 - Il GP di Las Vegas del 22 novembre è il momento della stagione nel quale tocca il punto più alto la nuova filosofia di Liberty Media: entertainment, apertura a nuove platee, contaminazione di mondi. sport.sky.it

Gel iniettabile per la rigenerazione nervosa: una nuova frontiera della medicina rigenerativa - facebook.com facebook

La replica di #Report oggi pomeriggio È nato un nuovo territorio sulle nostre teste e un nuovo punto di vista per l’umanità: lo Spazio. Il settore è strategico, è la nuova frontiera dello sviluppo economico. Chi guadagnerà davvero dal piano di riarmo europe x.com