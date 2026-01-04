Scopri i principali romanzi di Haruki Murakami e l’ordine ideale per leggerli. Questa guida ti accompagnerà in un viaggio tra le sue opere, evidenziando i titoli più significativi e offrendo suggerimenti utili per affrontare la sua narrativa complessa e coinvolgente. Un percorso pensato per chi desidera avvicinarsi al mondo dell’autore giapponese con chiarezza e gradualità, senza eccessi o sensazionalismi.

Entrare nel mondo dei libri di Haruki Murakami significa attraversare una soglia: da una parte il quotidiano, dall’altra un territorio dove sogno, memoria e desiderio si intrecciano senza mai dirti davvero dove finisce uno e comincia l’altro. Non stupisce che il più “occidentale” dei grandi autori giapponesi sia diventato uno scrittore di culto, tradotto in oltre 50 lingue, letto in ogni angolo del mondo e da anni percepito come eterno candidato al premio Nobel per la Letteratura. A oggi, Murakami, nato a Kyoto nel 1949, ha pubblicato più di 25 libri, tra romanzi, racconti e saggi. Il suo stile – limpido, musicale, enigmatico – è diventato una firma immediatamente riconoscibile. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un viaggio tra i romanzi dello scrittore giapponese Haruki Murakami per scoprire quali leggere assolutamente. E in quale ordine

