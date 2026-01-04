Nel breve spazio di pochi minuti, il risultato tra Genoa e la sua partita si definisce con due reti in rapida successione. Dopo il gol di Colombo, Leris risponde con un tocco preciso, portando il punteggio sull’1-1. Un momento di reazione e di speranza, ancora tutto da consolidare, mentre il mercato può offrire nuove opportunità per Gilardino e il suo team.

di Iacopo Nathan Succede tutto nel giro di una manciata di minuti, 23 per la precisione. Il tempo che è passato dal bolide di Colombo al tocco morbido di Leris, le due reti che hanno inchiodato la partita del Ferraris sull’ 1-1 finale. Nel mezzo, sempre l’ex giocatore della Sampdoria, galvanizzato forse da un derby personale, ha anche colpito una traversa di testa dopo il riflesso di Leali. Una gara dai due volti, che il Pisa si è vista crollare addosso in apertura, quando il Grifone sembrava avere totalmente in mano, ma che con coraggio e dedizione è riuscito a rimettere in piedi. Un punto che per la classifica non sposta molto, nonostante l’occasione di allontanarsi dalle zone più torbide della classifica fosse ghiotta, ma che lascia segnali incoraggianti per quanto riguarda il coraggio e la dedizione della squadra di Gilardino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un punto di carattere e reazione. Salvezza ancora tutta da scrivere. Ma il mercato aiuti Gilardino

Un punto di carattere e reazione. Salvezza ancora tutta da scrivere. Ma il mercato aiuti Gilardino.

