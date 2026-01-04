Un punto di carattere e reazione Salvezza ancora tutta da scrivere Ma il mercato aiuti Gilardino
Nel breve spazio di pochi minuti, il risultato tra Genoa e la sua partita si definisce con due reti in rapida successione. Dopo il gol di Colombo, Leris risponde con un tocco preciso, portando il punteggio sull’1-1. Un momento di reazione e di speranza, ancora tutto da consolidare, mentre il mercato può offrire nuove opportunità per Gilardino e il suo team.
di Iacopo Nathan Succede tutto nel giro di una manciata di minuti, 23 per la precisione. Il tempo che è passato dal bolide di Colombo al tocco morbido di Leris, le due reti che hanno inchiodato la partita del Ferraris sull’ 1-1 finale. Nel mezzo, sempre l’ex giocatore della Sampdoria, galvanizzato forse da un derby personale, ha anche colpito una traversa di testa dopo il riflesso di Leali. Una gara dai due volti, che il Pisa si è vista crollare addosso in apertura, quando il Grifone sembrava avere totalmente in mano, ma che con coraggio e dedizione è riuscito a rimettere in piedi. Un punto che per la classifica non sposta molto, nonostante l’occasione di allontanarsi dalle zone più torbide della classifica fosse ghiotta, ma che lascia segnali incoraggianti per quanto riguarda il coraggio e la dedizione della squadra di Gilardino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Juve Cagliari, difesa ancora tutta da vedere: al momento c’è un solo bianconero sicuro di una maglia da titolare, incognita Gatti. Il punto
Leggi anche: Mercato Inter, due acquisti da 50 milioni ancora ai margini: il punto di Repubblica
Un punto di carattere e reazione. Salvezza ancora tutta da scrivere. Ma il mercato aiuti Gilardino.
Un punto di carattere e reazione. Salvezza ancora tutta da scrivere. Ma il mercato aiuti Gilardino - I nerazzurri vanno in svantaggio al 15’, ma grazie ad un guizzo del franco algerino riescono a strappare il pari ... lanazione.it
Dü?ün Günü Kaynanas? Taraf?ndan Soka?a At?lan Yetim K?z?n ?bretlik Hikayesi
Anno nuovo, carattere nuovo. Iniziamo dai dettagli. Se i buoni propositi riguardano lo stile, questo rubinetto è il punto di partenza perfetto. Linee contemporanee, un profilo ultra-sottile e una finitura nera opaca che non accetta compromessi: è l'essenza d - facebook.com facebook
La dolcezza é il miglior indizio di nobile carattere. Aver riguardo ai sentimenti altrui, sia d'inferiori, di soggetti o di eguali; rispettare la dignità d'ognuno: ecco in che consiste la condotta del gentiluomo. Nel 1812 nasceva #SamuelSmiles. Morì #16aprile 1904. # x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.