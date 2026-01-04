Un po’ di linfa per i vivai pistoiesi Il governo stanzia finanziamenti

Il governo ha recentemente stanziato finanziamenti a supporto dei vivai pistoiesi, riconoscendo il ruolo fondamentale del settore nel promuovere il verde urbano e il benessere delle comunità. Questi fondi mirano a sostenere lo sviluppo di iniziative che favoriscano la crescita sostenibile, migliorando l’ambiente e contribuendo alla valorizzazione del patrimonio agricolo e culturale locale. Un investimento importante per il futuro delle aree verdi in provincia di Pistoia.

Il verde al centro, per quel suo evidente contributo alla crescita delle comunità sotto i profili sociale, economico, culturale e di salute collettiva. Il che si traduce in un atto concreto, prova di come i progetti pur di qualità possono poco senza risorse: 440mila euro per il biennio 2026-2027 a sostegno del cambiamento. Ottiene la "fiducia" anche del Governo la visione promossa da Associazione Vivaisti Italiani (Avi) con quartier generale a Pistoia (qui hanno sede ben 1.500 aziende per 3.500 ettari coltivati, una concentrazione tra le più alte in Italia), quella cioè che neppure un mese fa si era concretizzata in un protocollo d'intesa dal nome "Pistoia capitale delle piante" a riunire volontà condivise di Avi, Comune di Pistoia e Fondazione Caript.

