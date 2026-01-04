Un nuovo ristorante di sushi apre a Viterbo ed è bellissimo | ci sono anche piante e giochi d' acqua | FOTO

A Viterbo apre Moon Sushi, un nuovo ristorante dedicato alla cucina giapponese. Il locale si distingue per un’atmosfera curata, arricchita da piante e giochi d’acqua, offrendo un ambiente accogliente e raffinato. L’attenzione alla qualità dei piatti e all’estetica rende questa apertura un’interessante proposta per gli amanti del sushi e del buon gusto.

Un nuovo ristorante di sushi apre a Viterbo. Si chiama Moon sushi e promette di portare un'esperienza culinaria e sensoriale del tutto nuova, ispirata all'eleganza cosmopolita di Dubai attraverso cui punta a distinguersi per qualità della proposta gastronomica e forte attenzione all'estetica.

