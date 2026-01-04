Un nome tre anniversari | ricordare Carlo Mazzantini perché la riflessione sui vinti di ieri esca dalla bufera

Un nome, tre anniversari: ricordare Carlo Mazzantini è un’occasione per riflettere sui “vinti di ieri” e lasciar emergere le narrazioni che il tempo ha nascosto. Cent’anni rappresentano un arco di storia, di eventi e di vite che meritano di essere ricordate con sobrietà e chiarezza, per comprendere meglio il passato e il suo impatto sul presente.

Quanto sono lunghi cent’anni? Quanta vita c’è in un secolo? Quante storie possiamo raccontare nel lasso di tempo che ci separa da una vicenda ineffabile come il fascismo? Le tavole imbandite, le chiacchiere liquorose e il parentado con cui dividere l’ultimo pasto ancora hanno bisogno di momenti di servo distacco. La lettura dei giornali, mentre il camino ci illumina, è prassi doverosa. Sul Foglio di sabato 27 dicembre c’è un lampo. Una foto in bianco e nero. Sono giovani hanno i volti segnati dai vent’anni, c’è una luce nei loro sguardi e un vessillo tra le mani che è quello della Repubblica sociale italiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

