Un Napoli dominante schianta la Lazio 2-0 Tre espulsi in un finale nervoso

Nel match dell’Olimpico, il Napoli ha conquistato una vittoria per 2-0 contro la Lazio, in una partita caratterizzata da un finale teso e tre espulsioni. La squadra partenopea ha mostrato un gioco solido e costante, mantenendo il controllo dell’incontro dall’inizio alla fine. Questo risultato rappresenta un importante passo nella stagione, confermando la solidità del Napoli sotto la guida di Antonio Conte.

Il Milan chiama, il Napoli risponde. Questo, in estrema sintesi, è il verdetto della gara dell'Olimpico, dominata dal primo all'ultimo minuto dall'undici di Antonio Conte. I campioni d'Italia hanno messo in discesa fin dal fischio d'inizio questa trasferta potenzialmente complicata, approfittando al meglio delle disattenzioni difensive dei padroni di casa. Per la disperazione di Sarri, infatti, sia la rete di Spinazzola che quella di Rrahmani hanno visto i giocatori del Napoli dimenticati dalla retroguardia biancoceleste e liberi di mettere la palla alle spalle di Provedel. La Lazio parte in maniera più aggressiva nella ripresa ma l'undici capitolino non riesce a creare che una s ola chiara occasione.

