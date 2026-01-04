Un giornalista chiese | ‘Ma lei è omosessuale?’ ‘Sì perché mi dica?’ risposi io Conseguenze? Non ho potuto recitare nella fiction su Padre Puglisi ma la libertà ha un prezzo | così Leo Gullotta

Da ilfattoquotidiano.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del suo 80° compleanno, Leo Gullotta ha condiviso alcune riflessioni sulla propria vita, rivelando come la libertà di essere se stesso possa comportare conseguenze personali e professionali. In un’intervista a “Il Corriere della Sera”, l’attore ha ricordato esperienze significative, tra cui il rifiuto di recitare in una fiction su Padre Puglisi, evidenziando il valore e il prezzo della sincerità.

Il 9 gennaio l’attore Leo Gullotta spegnerà 80 candeline e per l’occasione ha raccontato alcuni aspetti privati della sua vita in una intervista a “Il Corriere della Sera”. Gullotta da più di 40 anni è legato al regista Fabio Grossi, diventato suo marito nel 2019. “Nel 1995 non ho fatto coming out. – ha specificato l’attore – Alla fine del film Uomini uomini uomini, che parlava di quattro omosessuali borghesi, un giornalista chiese: ‘Ma lei è omosessuale?’. ‘Sì, perché, mi dica?’ risposi io. Questo è tutto”. Una dichiarazione però che ha precluso alcune possibilità lavorative come quella di recitare nella fiction su Padre Puglisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

