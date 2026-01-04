Un fallo assassino brutale | Coulibaly pianta i suoi tacchetti nella gola di Tagliafico
Durante una recente partita, Mamadou Coulibaly, centrocampista del Monaco, ha commesso un fallo molto duro su Nicolas Tagliafico. L’azione, che si distingue per la sua veemenza, ha sollevato discussioni tra tifosi e commentatori. Si tratta di uno degli episodi più critici della stagione, evidenziando l’intensità e le tensioni che caratterizzano le competizioni sportive di alto livello.
Mamadou Coulibaly, 21enne centrocampista del Monaco e della nazionale Under 21 francese, è stato autore di uno dei falli più brutali mai visti: entrata da arti marziali su Nicolas Tagliafico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
