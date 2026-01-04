Un contenitore prende fuoco fiamme altissime visibili dalla strada

I vigili del fuoco sono intervenuti a Nalles sabato 3 gennaio per un incendio scoppiato all’esterno di un edificio residenziale. Un contenitore si è incendiato, generando fiamme alte visibili dalla strada. L’intervento mirato ha permesso di contenere il fuoco e di garantire la sicurezza delle persone coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale sulle cause dell’incendio o sulla natura del contenitore.

Serata di particolare apprensione quella vissuta ieri, sabato 3 gennaio, a Nalles. I vigili del fuoco sono stati allertati a causa di un incendio venutosi a verificare nell’area esterna di un edificio residenziale: ad andare a fuoco un contenitore – non è stato specificato di che tipo, né le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Un contenitore prende fuoco, fiamme altissime visibili dalla strada Leggi anche: VIDEO | Magazzino a fuoco: strada chiusa e fiamme alte visibili da diverse zone della città Leggi anche: Auto prende fuoco, l’incendio si allarga al sottobosco. Vegetazione in fiamme e strada chiusa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Autocompattatore della Nocera Multiservizi prende fuoco; Bottiglie di “DomPé” scintillanti e un soffitto (forse) infiammabile. Accende il camino con un contenitore di alcol etilico: uomo avvolto dalle fiamme, è gravissimo - Un 79enne di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, ha provato ad accendere il camino un contenitore di alcol etilico: è stato avvolto dalle fiamme ... fanpage.it

Merate: bidone della carta “prende fuoco”, arrivano i vf - Intervento dei vigili del fuoco nel cuore della notte per spegnere le fiamme che hanno avvolto un bidone della raccolta ... merateonline.it

Bottiglie di “DomPé” scintillanti e un soffitto (forse) infiammabile - Secondo alcuni sarebbe questa la “ricetta per il disastro” all'origine della tragedia del Constellation di Crans- tio.ch

Non una semplice location, ma un contenitore di storie pronte a prendere vita Via Polveriera, 43, Nola (NA) 16–20 081 218 8006 +39 3757942157 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.