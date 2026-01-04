Un boato all’alba | schianto tremendo in centro città atroce!

Nella prima mattinata di oggi a Rimini si è verificato un grave incidente stradale che ha causato la morte di un uomo di 52 anni. L’auto coinvolta è uscita di strada in centro città, provocando danni significativi. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie. Seguiranno aggiornamenti sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.

Tragedia nelle prime ore del mattino a Rimini, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la propria auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 di domenica 4 gennaio, in via Dario Campana, all'altezza dell'incrocio con via Duca degli Abruzzi. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, un residente riminese classe 1973, stava percorrendo la strada in direzione monte-mare quando, giunto nei pressi del civico 22, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, una Fiat Ulysse. L'auto ha sbandato verso destra, finendo la corsa contro un albero sul margine della carreggiata.

