Umbria allerta meteo della protezione civile

Da perugiatoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La protezione civile dell'Umbria ha emesso un’allerta meteo di livello giallo per lunedì 5 gennaio 2026, interessando l’intera regione. Si prevedono temporali e un possibile rischio idrogeologico, che richiedono attenzione e precauzioni adeguate. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza di tutti.

La protezione civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per lunedì 5 gennaio 2026. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali e rischio idrogeologico in tutte le zone della regione. Per il 4 e il 5 gennaio, si legge nel documento di allerta pubblicato sul sito della protezione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

umbria allerta meteo della protezione civile

© Perugiatoday.it - Umbria, allerta meteo della protezione civile

Leggi anche: Umbria, allerta meteo della protezione civile

Leggi anche: Umbria, allerta meteo della protezione civile

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il meteo in Umbria, allerta della Protezione civile: temperature basse e rischio gelate; Allerta meteo gialla in Umbria: rischio ghiaccio in tutta la regione. Le previsioni del tempo; Il meteo in Umbria, allerta della Protezione civile: temperature basse e rischio gelate; L'Umbria alle prese con l'inversione termica: scatta l'allerta gialla per ghiaccio in tutta la regione.

umbria allerta meteo protezioneMeteo – Nuova ondata di maltempo, scatta l’allerta gialla della Protezione Civile su alcune regioni - Nuova ondata di maltempo, scatta l'allerta meteo gialla della Protezione Civile su Marche, Molise, Lazio, Umbria ed Abruzzo ... centrometeoitaliano.it

umbria allerta meteo protezioneIl meteo in Umbria, allerta della Protezione civile: temperature basse e rischio gelate - Per la giornata di oggi il Centro funzionale della Protezione civili prevede cielo sereno o poco nuvoloso, con venti deboli e temperature stazionarie, gelate in serata. perugiatoday.it

umbria allerta meteo protezioneAllerta gialla in Umbria per rischio ghiaccio - La Protezione civile regionale ha emesso un documento di allerta meteo gialla in Umbria per rischio ghiaccio, valido fino alla mezzanotte di mercoledì 31 dicembre. ansa.it

-29 Dicembre 2025- Umbria, scatta l’allerta meteo: rischio ghiaccio su tutta la regione.

Video -29 Dicembre 2025- Umbria, scatta l’allerta meteo: rischio ghiaccio su tutta la regione.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.