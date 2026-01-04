Umbria allerta meteo della protezione civile

La protezione civile dell'Umbria ha emesso un’allerta meteo di livello giallo per lunedì 5 gennaio 2026, interessando l’intera regione. Si prevedono temporali e un possibile rischio idrogeologico, che richiedono attenzione e precauzioni adeguate. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza di tutti.

