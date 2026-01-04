Ultimissime Michielan convocato e spera di giocare L’alternativa tra i pali rimane Paolucci

Alla vigilia della sfida Tau-Siena, si registra una novità in casa Siena: Michielan è stato convocato da mister Bellazzini, offrendo una possibile alternativa tra i pali. La sua presenza potrebbe rappresentare un’opzione in più per la formazione, mentre l’alternativa principale resta Paolucci. La squadra si prepara con attenzione alla partita, valutando le scelte in base alle condizioni dei portieri e alle strategie del match.

Una piacevole notizia, alla vigilia di Tau-Siena: Michielan, come spiegato da mister Bellazzini, è convocato. Il giovane portiere, fuori per infortunio dagli inizi di novembre, con tutta probabilità tornerà a indossare i guantoni a difesa della porta bianconera. Dovesse partire dalle retrovie, il titolare sarà ancora Paolucci. A disposizione anche Giannetti e Tosini che, dopo la lunga interruzione per problemi fisici, hanno ripreso a lavorare regolarmente con i compagni già dal ritorno in campo dopo la sosta natalizia. Non sarà invece della partita, questo pomeriggio, Zanoni che, diffidato e ammonito a Trestina, dovrà fermarsi causa squalifica: al suo posto giocherà Cavallari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

