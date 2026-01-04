Ultimissime Juve LIVE | novità su Guido Rodriguez e sul rinnovo di Spalletti Indiscrezione su Theo Hernandez

Da juventusnews24.com 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui le ultime notizie sulla Juventus in tempo reale, con aggiornamenti su Guido Rodriguez, il rinnovo di Spalletti e una possibile indiscrezione su Theo Hernandez. In questa sezione trovi le novità più recenti e affidabili riguardo alla squadra, per rimanere sempre informato sulle dinamiche del club e gli sviluppi più importanti della giornata.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 4 gennaio 2026. Theo Hernandez Juve, Pellegatti sgancia la mina: raggiunto già l’accordo per l’estate! L’indiscrezione a sorpresa sull’ex Milan. Ore 16.00 – Theo Hernandez Juve, secondo Carlo Pellegatti è già stato raggiunto l’accordo per l’estate! L’indiscrezione non lascia dubbi Rinnovo Spalletti Juve: «dietro le quinte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ultimissime juve live novit224 su guido rodriguez e sul rinnovo di spalletti indiscrezione su theo hernandez

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: novità su Guido Rodriguez e sul rinnovo di Spalletti. Indiscrezione su Theo Hernandez

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri steccano la prima partita del 2026, novità su Guido Rodriguez

Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: duello di mercato con l’Inter di Chivu. Novità su Guido Rodriguez

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ultimissime Juve LIVE | novità sul futuro di Perin Conceicao e Cabal lavorano ancora a parte; Ultimissime Juve LIVE | duello di mercato con l’Inter Novità su Perin; Calciomercato Juve LIVE | novità Vlahovic Milan Ipotesi scambio con la Lazio!; Calciomercato Juve LIVE | duello di mercato con l’Inter di Chivu Novità su Guido Rodriguez.

ultimissime juve live novit224Juve Lecce 1-1: tanta sfortuna ma quanti errori! I bianconeri non riescono a vincere allo Stadium la prima del 2026 - Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di v ... juventusnews24.com

bodo glimt-juve 2-3 - Alla Signora basta un tempo di Kenan Yildiz, per 45' rimasto a gelare nella panchina- gazzetta.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.