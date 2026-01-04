Ultimissime Juve LIVE | novità su Guido Rodriguez e sul rinnovo di Spalletti Indiscrezione su Theo Hernandez

Segui le ultime notizie sulla Juventus in tempo reale, con aggiornamenti su Guido Rodriguez, il rinnovo di Spalletti e una possibile indiscrezione su Theo Hernandez. In questa sezione trovi le novità più recenti e affidabili riguardo alla squadra, per rimanere sempre informato sulle dinamiche del club e gli sviluppi più importanti della giornata.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 4 gennaio 2026. Theo Hernandez Juve, Pellegatti sgancia la mina: raggiunto già l’accordo per l’estate! L’indiscrezione a sorpresa sull’ex Milan. Ore 16.00 – Theo Hernandez Juve, secondo Carlo Pellegatti è già stato raggiunto l’accordo per l’estate! L’indiscrezione non lascia dubbi Rinnovo Spalletti Juve: «dietro le quinte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: novità su Guido Rodriguez e sul rinnovo di Spalletti. Indiscrezione su Theo Hernandez Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri steccano la prima partita del 2026, novità su Guido Rodriguez Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: duello di mercato con l’Inter di Chivu. Novità su Guido Rodriguez Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ultimissime Juve LIVE | novità sul futuro di Perin Conceicao e Cabal lavorano ancora a parte; Ultimissime Juve LIVE | duello di mercato con l’Inter Novità su Perin; Calciomercato Juve LIVE | novità Vlahovic Milan Ipotesi scambio con la Lazio!; Calciomercato Juve LIVE | duello di mercato con l’Inter di Chivu Novità su Guido Rodriguez. Juve Lecce 1-1: tanta sfortuna ma quanti errori! I bianconeri non riescono a vincere allo Stadium la prima del 2026 - Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di v ... juventusnews24.com

bodo glimt-juve 2-3 - Alla Signora basta un tempo di Kenan Yildiz, per 45' rimasto a gelare nella panchina- gazzetta.it

Ultimissime Juve LIVE: i convocati ufficiali per il match contro il Lecce. Tutto ciò che c'è da sapere sulla partita delle 18 - facebook.com facebook

La Juventus ha informato il Genoa in queste ultimissime ore che non lascerà partire Mattia Perin. Il club rossoblu aveva avanzato una proposta ufficiale, rifiutata dalla Juventus. Il portiere aveva raggiunto un accordo con il Genoa. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.