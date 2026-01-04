Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri steccano la prima partita del 2026 novità su Guido Rodriguez

Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime notizie della Juventus: la squadra ha affrontato la prima partita del 2026, con risultati che hanno suscitato alcune riflessioni. Novità anche su Guido Rodriguez, che potrebbe essere coinvolto nel mercato o in approfondimenti sulla rosa. Questa panoramica quotidiana fornisce un quadro chiaro e obiettivo delle vicende più recenti dei bianconeri.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 4 gennaio 2026. Guido Rodriguez Juve: l’argentino spinge per il trasferimento immediato a Torino ma Ottolini per ora non affonda il colpo. Il piano a centrocampo. Ore 9.00 – L’insediamento ufficiale di  Ottolini  nel ruolo di direttore sportivo ha impresso una nuova, decisa marcia alle manovre invernali della  Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

