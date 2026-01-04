Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri steccano la prima partita del 2026 novità su Guido Rodriguez

Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime notizie della Juventus: la squadra ha affrontato la prima partita del 2026, con risultati che hanno suscitato alcune riflessioni. Novità anche su Guido Rodriguez, che potrebbe essere coinvolto nel mercato o in approfondimenti sulla rosa. Questa panoramica quotidiana fornisce un quadro chiaro e obiettivo delle vicende più recenti dei bianconeri.

Ultimissime Juve LIVE – 4 gennaio 2026. Guido Rodriguez Juve: l'argentino spinge per il trasferimento immediato a Torino ma Ottolini per ora non affonda il colpo. Il piano a centrocampo. Ore 9.00 – L'insediamento ufficiale di Ottolini nel ruolo di direttore sportivo ha impresso una nuova, decisa marcia alle manovre invernali della Juventus. La Juve vince ancora: i bianconeri passano a Pisa e si portano a -1 dall'Inter; La Juve valuta due nomi per il centrocampo; Juve-Lecce, David e Openda sprecano: finisce 1-1. Tutte le dichiarazioni; David, ma che rigore è? La Juve butta via la vittoria, il Lecce strappa il pari. Juventus Next Gen-Carpi 2-0: Puczka e Okoro firmano il successo bianconero - Carpi di Sabato 3 gennaio 2026: Puczka apre, Okoro raddoppia.

Juventus-Lecce 1-1, gol e highlights: McKennie risponde a Banda, David sbaglia un rigore - 1, gol e highlights: McKennie risponde a Banda, David sbaglia un rigore ... sport.sky.it

Ultimissime Juve LIVE: i convocati ufficiali per il match contro il Lecce. Tutto ciò che c'è da sapere sulla partita delle 18 - facebook.com facebook

La Juventus ha informato il Genoa in queste ultimissime ore che non lascerà partire Mattia Perin. Il club rossoblu aveva avanzato una proposta ufficiale, rifiutata dalla Juventus. Il portiere aveva raggiunto un accordo con il Genoa. x.com

