Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno
Rimani aggiornato sulle ultime novità del calciomercato estivo con le nostre notizie in tempo reale. Segui gli sviluppi più recenti e le eventuali ufficializzazioni direttamente dalla redazione di Calcio News24, per essere sempre informato sugli spostamenti e le trattative più importanti della sessione estiva.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell'anno per il calciomercato: la sessione estiva. Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo.
Calciomercato live: Cancelo si avvicina all'Inter, Roma tra Raspadori e Zirkzee, Pisilli piace a De Rossi, Juve su Schlager - Calciomercato live le news di oggi, sabato 3 gennaio 2026: La sessione invernale è ufficialmente iniziata e le squadre italiane si stanno muovendo per concludere ... ilmessaggero.it
Calciomercato, le notizie di oggi: Raspadori-Roma, la decisione in 48 ore. Inter-Cancelo, Acerbi dà l'ok per il trasferimento in Arabia - Si apre la sessione invernale, segui gli ultimi aggiornamenti in diretta sulle trattative delle squadre italiane e non solo ... corriere.it
Calciomercato live: Fullkrug al Milan, Cancelo nome caldo per l'Inter, Castellanos va al West Ham - Calciomercato live, le news di oggi venerdì 2 gennaio 2026: inizia la sessione invernale di mercato e il Milan piazza subito il colpo Fullkrug che ha già firmato. ilmessaggero.it
Le ultime notizie in casa dei bianco azzurri. TG SPORT DEL 03.01.26 - TRSP - - facebook.com facebook
