Ubriaco in piazza San Francesco a Terni minaccia i passanti con una bottiglia e aggredisce poliziotti e carabinieri

Nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, a Terni, un uomo di 24 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato dopo aver minacciato passanti con una bottiglia e aggredito poliziotti e carabinieri in piazza San Francesco. L’episodio ha generato un momento di tensione nel centro cittadino, evidenziando problemi di ordine pubblico in quella zona.

