Ubriaco in piazza San Francesco a Terni minaccia i passanti con una bottiglia e aggredisce poliziotti e carabinieri
Nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, a Terni, un uomo di 24 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato dopo aver minacciato passanti con una bottiglia e aggredito poliziotti e carabinieri in piazza San Francesco. L’episodio ha generato un momento di tensione nel centro cittadino, evidenziando problemi di ordine pubblico in quella zona.
Caos nel centro di Terni nella scorsa, tra il 3 e il 4 gennaio: in manette un cittadino straniero di nazionalità marocchina, di 24 anni, responsabile di una violenta aggressione ai danni delle forze dell’ordine.L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando la sala operativa della questura. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
