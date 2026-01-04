Raffaele Palladino ha commentato la vittoria dell’Atalanta contro la Roma, decisa da Scalvini. La partita rappresenta un momento importante per i nerazzurri, che sperano di consolidare la propria posizione in campionato. Tuttosport segue da vicino le vicende della squadra, analizzando le dinamiche di una stagione che potrebbe segnare una svolta per l’Atalanta.

2026-01-04 00:44:00 Flash news da Tuttosport: Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria interna dell’ Atalanta contro la Roma decisa dalla rete di Scalvini. Il tecnico della Dea ha dichiarato: “ Serata perfetta e magica, la volevamo e ci tenevamo a vincere questa partita per iniziare il 2026 con buoni propositi. Affrontavamo la migliore difesa, la Roma è una squadra in salute e con un allenatore bravissimo. È stata una partita fatta di intensità e fisicità, mi è piaciuto lo spirito della squadra e abbiamo avuto coraggio. La squadra ha risposto bene, ha fatto ciò che avevo chiesto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Cose di campo. Atalanta, è la gara della svolta”

Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Cose da Juve: Bellingham colpisce ma la squadra di Tudor spaventa il Real”

Leggi anche: L’Atalanta batte la Roma, Palladino: “Una serata magica, deve essere la partita della svolta”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

# **Un abbraccio che rimette a posto le cose** *Oggi leggendo *[Tuttosport](https://www.facebook.com/groups/983019607017900/user/100044314335427/__cft__[0]=AZbjcY1SXnBUrlC_hpqv_6lx5xNNp5n3Hpjz5oRXLWTGC5329n6CcJjiuOYX2uuqAutdV8L - facebook.com facebook