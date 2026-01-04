Turismo ok molto bene le città d’arte

Durante il lungo ponte delle festività, le stazioni sciistiche dell’Emilia-Romagna, come Corno alle Scale a Bologna e Monte Cimone a Modena, hanno registrato un notevole afflusso di visitatori. Oltre agli appassionati di sci, molte persone hanno scelto queste località per trascorrere momenti di relax e scoperta, contribuendo a un periodo di grande movimento turistico nella regione.

Nel lungo ponte delle festività le stazioni sciistiche dell’Emilia-Romagna, Corno alle Scale di Bologna e Monte Cimone di Modena, hanno registrato una forte affluenza di turisti non solo sciatori. Ed è una buona notizia. Sarebbe interessante sapere come è stato complessivamente il trend del turismo in Emilia Romagna come bilancio del 2025. Credo che la nostra regione sia fortemente attrattiva. Mauro Roda Risponde Beppe Boni I numeri dicono che l’ Emilia Romagna è una regione felix per i turisti. Il traino è la Riviera romagnola ma il turismo dello sci d’inverno svolge un ruolo importante. Le vacanze di Natale imbiancate hanno permesso di riempire le principali stazioni sciistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Turismo in crescita in Italia: aumenta l’affluenza nelle città d’arte

Leggi anche: Turismo, impennata affitti brevi nelle città d'arte: negli ultimi cinque anni +21,3% a Firenze

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Natale ok, ma senza pienone : Ora il turismo volta pagina . Puntiamo tutto sul Capodanno.

Turismo, bene Riolo e Brisighella - Molto bene Riolo Terme, bene Brisighella, male Casola Valsenio: questo in sintesi il bilancio del movimento turistico nella collina faentina... ilrestodelcarlino.it

Turismo in Lombardia: dazi, tensioni e guerre non fermano l’ottimismo degli operatori: “Nel medio periodo faremo bene” - Non si ferma mai la Lombardia del turismo, già pronta a ripartire ben sapendo che sarà difficile eguagliare il record di presenze raggiunto l’anno scorso. ilgiorno.it

Sardegna, bene turismo e occupazione ma va male la sanità - Male la sanità con lunghe liste d'attesa, difficoltà a spostarsi per risolvere problemi di salute. ansa.it

Con un post sui social che riprende il motivo della celebre "L'anno che verrà" di Lucio Dalla il consulente alberghiero di Teamwork Hospitality Mauro Santinato fa un'analisi molto critica del turismo della riviera nel 2025 - facebook.com facebook