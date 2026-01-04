Turismo ok molto bene le città d’arte

Durante il lungo ponte delle festività, le stazioni sciistiche dell’Emilia-Romagna, come Corno alle Scale a Bologna e Monte Cimone a Modena, hanno registrato un notevole afflusso di visitatori. Oltre agli appassionati di sci, molte persone hanno scelto queste località per trascorrere momenti di relax e scoperta, contribuendo a un periodo di grande movimento turistico nella regione.

Nel lungo ponte delle festività le stazioni sciistiche dell’Emilia-Romagna, Corno alle Scale di Bologna e Monte Cimone di Modena, hanno registrato una forte affluenza di turisti non solo sciatori. Ed è una buona notizia. Sarebbe interessante sapere come è stato complessivamente il trend del turismo in Emilia Romagna come bilancio del 2025. Credo che la nostra regione sia fortemente attrattiva. Mauro Roda Risponde Beppe Boni I numeri dicono che l’ Emilia Romagna è una regione felix per i turisti. Il traino è la Riviera romagnola ma il turismo dello sci d’inverno svolge un ruolo importante. Le vacanze di Natale imbiancate hanno permesso di riempire le principali stazioni sciistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.itImmagine generica

