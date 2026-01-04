Turismo flop a Natale e Capodanno Male gli eventi pochi hotel aperti

Le festività di Natale e Capodanno a Bellaria Igea Marina hanno registrato un calo di presenze e attività. Gli eventi organizzati hanno attirato pochi visitatori e molti hotel sono rimasti chiusi, influenzando negativamente il settore turistico locale. Questa situazione evidenzia le difficoltà affrontate dalla città durante il periodo festivo, con ripercussioni sulla stagione e sull’economia turistica.

Le festività natalizie per Bellaria Igea Marina sono state molto deludenti sotto il profilo turistico e commerciale. È il duro j'accuse che arriva dalle file del Pd cittadino. Che torna a puntare il dito, tramite la segretaria Cristina Belletti e il consigliere comunale Andrea Silvagni, sulle ultime scelte dell'amministrazione. "In questi giorni – spiegano – è stata evidente a tutti la scarsa frequentazione della città, così come il numero limitato di strutture ricettive aperte, nettamente inferiore rispetto a quello delle località limitrofe". Un dato che, secondo il Pd, non può essere archiviato come episodico.

