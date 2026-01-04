A Torino, una donna di 69 anni è stata diagnosticata con un tumore ovarico di circa 6 kg, scoperto quando il suo organismo ha iniziato a mostrare segni di forte affaticamento. Questa storia evidenzia l’importanza della diagnosi precoce e di un sistema sanitario efficiente nel trattamento di patologie complesse. Un esempio di come la prevenzione possa fare la differenza nel recupero e nella vita delle persone.

Una bella storia di buona sanità ci arriva da Torino, dove una donna di 69 anni ha scoperto di essere affetta da un tumore ovarico di dimensioni eccezionali, ben 6 kg, solo quando il suo organismo ha improvvisamente iniziato a perdere colpi. Il fatto è che la paziente non avvertiva dolore e non immaginava ciò che stava crescendo silenziosamente dentro di lei, dicono dall' ospedale Sant'Anna. Eppure la formazione, 28 cm di diametro, era arrivata a dimensioni paragonabili a quelle di una gravidanza gemellare a termine. L'allarme è scattato quando la massa, associata alla presenza di una seconda neoplasia intestinale, ha iniziato a comprimere il colon, provocando sintomi acuti e improvvisi, con una grave difficoltà intestinale.

© Lapresse.it - Tumore all’ovaio grande come due gemelli, donna salvata a Torino

