Tuffi fine dell' anno da incorniciare per la Fondazione Bentegodi

La Fondazione Bentegodi ha concluso l’anno con il tradizionale Trofeo di Natale dedicato agli esordienti, disputato presso la piscina Carlo Dibiasi di Bolzano, uno dei più importanti centri natatori del Nord Italia. L’evento rappresenta un momento di aggregazione e crescita per i giovani atleti, offrendo un’opportunità di confronto e sviluppo tecnico in un contesto qualificato.

Il tradizionale Trofeo di Natale dedicato agli esordienti si è svolto nella splendida piscina Carlo Dibiasi di Bolzano, il centro natatorio più importante del Nord Italia. Le squadre di Bolzano, Trento e Verona si sono ritrovate per questa competizione, con 16 giovani atleti guidati dal.

