Tso all’alunno no mask | Valutiamo risarcimento e responsabilità penali
Dopo la sentenza della Cassazione riguardante il caso Tso senza mascherina, si apre una fase di analisi relativa ai possibili risarcimenti e alle responsabilità penali coinvolte. È importante comprendere le implicazioni legali di questa decisione, valutando i relativi aspetti civili e penali. In questo articolo, esamineremo i principali punti di attenzione per cittadini e professionisti, offrendo una guida chiara e dettagliata sulla situazione attuale.
di Antonella Marchionni Dopo la sentenza della Cassazione, ora si apre il capitolo più delicato: quello dei risarcimenti e delle eventuali responsabilità penali. La parola "fine" sul Tso illegittimo imposto a Valerio Tellenio nel maggio 2021 non chiude affatto la vicenda. Anzi, potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase giudiziaria. A dirlo chiaramente è l’avvocata Isabella Giampaoli, legale della famiglia insieme al collega Nicola Peverelli (Studio legale Bartoli Bavai): "Una richiesta di danni? Penso proprio di sì. Il danno è stato enorme, per Valerio e per la sua famiglia, ed è durato anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
