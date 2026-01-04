Tso all’alunno no mask | Valutiamo risarcimento e responsabilità penali

Dopo la sentenza della Cassazione riguardante il caso Tso senza mascherina, si apre una fase di analisi relativa ai possibili risarcimenti e alle responsabilità penali coinvolte. È importante comprendere le implicazioni legali di questa decisione, valutando i relativi aspetti civili e penali. In questo articolo, esamineremo i principali punti di attenzione per cittadini e professionisti, offrendo una guida chiara e dettagliata sulla situazione attuale.

di Antonella Marchionni Dopo la sentenza della Cassazione, ora si apre il capitolo più delicato: quello dei risarcimenti e delle eventuali responsabilità penali. La parola "fine" sul Tso illegittimo imposto a Valerio Tellenio nel maggio 2021 non chiude affatto la vicenda. Anzi, potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase giudiziaria. A dirlo chiaramente è l’avvocata Isabella Giampaoli, legale della famiglia insieme al collega Nicola Peverelli (Studio legale Bartoli Bavai): "Una richiesta di danni? Penso proprio di sì. Il danno è stato enorme, per Valerio e per la sua famiglia, ed è durato anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tso all’alunno no mask: "Valutiamo risarcimento e responsabilità penali" Leggi anche: Studente no mask s’incatenò al banco. La Suprema Corte: il Tso è nullo Leggi anche: Dichiarato nullo il Tso all’alunno che rifiutò la mascherina in aula Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Dichiarato nullo il Tso all’alunno che rifiutò la mascherina in aula. Studente no mask s’incatenò al banco. La Suprema Corte: il Tso è nullo - Ai tempi del Covid finì ricoverato in psichiatria, con trattamento sanitario obbligatorio. msn.com

Studente no mask, la procuratrice smentisce l'inchiesta sul Tso: «E nessun procedimento per plagio» - «Non c’è alcuna indagine sul Tso disposto per lo studente 18enne, il trattamento sanitario obbligatorio è stato legalmente emesso ed è stato regolarmente convalidato dal Tribunale. corriereadriatico.it

Tso allo studente no mask, la preside: «Ora frequenta a distanza. Se si impegna non perderà l'anno» - Preside Eleonora Augello, lo studente sottoposto a Tso due settimane fa ha ripreso a frequentare le lezioni? corriereadriatico.it

