Trump senza freni | Ci serve anche la Groenlandia è questione di sicurezza

Donald Trump ha recentemente dichiarato, in un’intervista a The Atlantic, che la Groenlandia potrebbe essere strategicamente importante per la sicurezza degli Stati Uniti. Le sue parole riflettono un’analisi diretta delle questioni geopolitiche attuali, senza ricorrere a toni sensazionalistici. Questa dichiarazione si inserisce nel quadro delle continue discussioni sulle priorità e le strategie di politica estera degli Stati Uniti.

Donald Trump non ha scelto mezzi termini nell’intervista rilasciata a The Atlantic per commentare gli ultimi sviluppi di politica estera del Paese. Il Presidente degli Usa ha sottolineato di aver riconosciuto che ciò che serviva al Venezuela era proprio un cambio di regime. Dopo quattro mesi di ostilità e attacchi marittimi alle navi del Paese . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

