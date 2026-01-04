Trump rivendica l’assalto a Caracas | Governeremo fino alla transizione
Donald Trump ha dichiarato di rivendicare l’assalto a Caracas, affermando che gli Stati Uniti continueranno a governare fino al completamento della transizione politica. Il presidente ha inoltre sottolineato la possibilità di una seconda fase dell’operazione, annunciando che le aziende petrolifere americane investiranno miliardi di dollari nella regione. Queste dichiarazioni evidenziano l’impegno degli Stati Uniti nel settore energetico e le sue strategie di influenza nella politica venezuelana.
Il leader degli Stati Uniti esalta l’operazione: «Se necessario, ci sarà una seconda ondata». E annuncia: «Le nostre major petrolifere andranno lì e investiranno miliardi». L’embargo per ora resta in vigore. L’operazione statunitense che ha portato ieri alla cattura di Nicolás Maduro si inserisce in un quadro ben preciso: la riedizione, promossa da Donald Trump, della Dottrina Monroe. Non è un mistero che, da quando è tornato alla Casa Bianca, il presidente abbia puntato a rafforzare l’influenza di Washington sull’emisfero occidentale. 🔗 Leggi su Laverita.info
