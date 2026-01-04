Trump ribadisce | Agli Usa serve la Groenlandia per motivi di difesa

Donald Trump ha ribadito l’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia, sottolineando la sua importanza strategica per motivi di difesa. Il presidente ha evidenziato come l’isola, appartenente alla Danimarca e membro della NATO, sia circondata da navi russe e cinesi, rendendo prioritario il suo controllo per la sicurezza degli Stati Uniti. Questa posizione si inserisce in un quadro di interessi geopolitici più ampi, che coinvolgono le dinamiche globali di potere e sicurezza.

Dopo il Venezuela Trump torna sulla Groenlandia: “Ci serve assolutamente per motivi di sicurezza”. E minaccia la vice di Maduro - Donald Trump, nel corso di un’intervista telefonica con The Atlantic, torna a puntare i riflettori sull’isola autonoma appartenente al Regno di Dan ... ilfattoquotidiano.it

Trump: "Non possiamo fare a meno della Groenlandia, ci serve assolutamente" - In un'intervista a The Atlantic, il presidente americano ha detto che l'isola artica è necessaria agli Usa "per motivi di difesa". tg24.sky.it

Trump vuole annettere la Groenlandia? Ecco la risposta di Orsini

«Maduro ha provato a negoziare alla fine, ma ho detto no». Donald Trump racconta un retroscena della crisi in Venezuela e ribadisce la linea dura degli Stati Uniti, escludendo qualsiasi accordo dell’ultimo minuto. - facebook.com facebook

