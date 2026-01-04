Trump | Prove schiaccianti contro Maduro affronterà giustizia Usa

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato prove contro Nicolás Maduro, accusato di aver supervisionato un'organizzazione criminale coinvolta nel traffico di droga. Le accuse indicano un ruolo diretto del leader venezuelano in attività illecite che hanno causato perdite di vite umane negli Stati Uniti. La vicenda apre un importante fronte legale e politico, con possibili sviluppi nei rapporti tra Stati Uniti e Venezuela.

(Agenzia Vista) Usa, 04 gennaio 2026 "Maduro ha supervisionato personalmente il feroce cartello noto come Cartel Deles Solless, che ha inondato la nostra nazione con un veleno letale responsabile della morte di innumerevoli americani. Centinaia di migliaia di americani nel corso degli anni sono morti a causa sua. Maduro e sua moglie presto affronteranno tutta la potenza della giustizia americana e saranno processati sul suolo americano. Verrano portati a New York e poi verrà presa una decisione, presumo, tra New York e Miami o la Florida. Le prove schiaccianti dei loro crimini saranno presentate in un tribunale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: Prove schiaccianti contro Maduro, affronterà giustizia Usa Leggi anche: Venezuela, telefonata tra Trump e Maduro. I media Usa: forze Usa colpirono i sopravvissuti al primo raid contro una nave di narcos. “L'ordine era: uccidere tutti” Leggi anche: Cia a Trump: nessun attacco contro Putin. Russia insiste: “Prove consegnate a Usa” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Attacco Usa in Venezuela, la conferenza stampa di Trump: Usata forza mai vista dalla Seconda Guerra mondiale, prove schiaccianti contro Maduro; Trump: “Governeremo il Venezuela sino a una transizione sicura”; Trump dopo la cattura di Maduro: “Gestiremo il Venezuela”; Attacco Usa al Venezuela, la prima foto di Maduro dopo la cattura. Trump: Abbiamo prove schiaccianti sui suoi crimini. Trump: Prove schiaccianti contro Maduro, affronterà giustizia Usa - "Maduro ha supervisionato personalmente il feroce cartello noto come Cartel Deles Solless, che ha inondato la nostra nazione con un veleno letale responsabile della morte di innumerevoli americani. ilgiornale.it

Venezuela: Trump, abbiamo prove schiaccianti sui crimini di Maduro - Le autorità statunitensi sono in possesso di "prove schiaccianti" sui crimini commessi dal presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ... agenzianova.com

Venezuela: Trump, resteremo e governeremo fino a transizione corretta e giusta - 'Porteremo avanti il Paese fino a quando non ci sara' una transizione sicura, corretta e in accordo ... ilsole24ore.com

Trump: Prove schiaccianti contro Maduro, affronterà giustizia Usa

Attacco Usa al Venezuela, la prima foto di Maduro dopo la cattura. Trump: “Abbiamo prove schiaccianti sui suoi crimini” x.com

Ha chiesto subito prove a Trump dello stato di salute di Maduro e della moglie. Nata a Caracas nel 1969, è stata presidente dell'Assemblea nazionale costituente dal 4 agosto 2017 al 14 giugno 2018. Figura chiave e di spicco nel panorama politico venezuela - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.