Trump | Prove schiaccianti contro Maduro affronterà giustizia Usa – Il video
Le autorità statunitensi presentano accuse contro Nicolás Maduro, accusandolo di aver supervisionato un'organizzazione criminale coinvolta nel traffico di droga. Le prove raccolte indicano un suo ruolo diretto nelle attività illecite che hanno causato numerose vittime negli Stati Uniti. Il procedimento giudiziario è in corso, e si attende che la giustizia americana agisca per garantire responsabilità e sicurezza.
(Agenzia Vista) Usa, 04 gennaio 2026 "Maduro ha supervisionato personalmente il feroce cartello noto come Cartel Deles Solless, che ha inondato la nostra nazione con un veleno letale responsabile della morte di innumerevoli americani. Centinaia di migliaia di americani nel corso degli anni sono morti a causa sua. Maduro e sua moglie presto affronteranno tutta la potenza della giustizia americana e saranno processati sul suolo americano. Verrano portati a New York e poi verrà presa una decisione, presumo, tra New York e Miami o la Florida. Le prove schiaccianti dei loro crimini saranno presentate in un tribunale. 🔗 Leggi su Open.online
Trump anuncia a captura de Maduro pelas forças armadas dos EUA
