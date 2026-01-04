Donald Trump ha recentemente dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero interesse strategico nella Groenlandia, sottolineando l'importanza di questa regione per motivi di difesa nazionale. La sua affermazione, riportata da The Atlantic e diffusa da Bloomberg, apre un dibattito sulle possibili implicazioni geopolitiche e sul ruolo della Groenlandia nel quadro delle relazioni internazionali. Questa dichiarazione solleva questioni circa le future strategie degli Stati Uniti nel Nord Atlantico.

"Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di difesa": il presidente americano Donald Trump lo ha detto in un'intervista a The Atlantic, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Poi, tornando al Venezuela, dove le forze statunitensi hanno catturato il presidente Nicolas Maduro, il capo della Casa Bianca ha avvertito la vice Delcy Rodriguez, che ora ha preso il posto del presidente: "Se non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro". Il presidente Usa, poi, ha rivendicato con orgoglio l'operazione in Venezuela: "La ricostruzione e il cambio di regime, come volete chiamarli, sono meglio di quello che c'è adesso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Trump, "perché abbiamo bisogno della Groenlandia": la nuova sfida

Leggi anche: Trump: ‘Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale’

Leggi anche: Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia per sicurezza nazionale, non per minerali o petrolio – Il video

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dopo il Venezuela Trump torna sulla Groenlandia: “Ci serve assolutamente per motivi di sicurezza”. E minaccia la vice di Maduro - Donald Trump, nel corso di un’intervista telefonica con The Atlantic, torna a puntare i riflettori sull’isola autonoma appartenente al Regno di Dan ... ilfattoquotidiano.it