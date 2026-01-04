Trump non ha finito | La nuova presidente Rodriguez faccia la cosa giusta La Groenlandia? Ci serve motivi di sicurezza
Donald Trump ha recentemente lasciato intendere che la sua attenzione potrebbe spostarsi su nuove iniziative, tra cui una possibile attenzione alla Groenlandia per motivi di sicurezza. La questione si inserisce nel contesto di un'America sempre più attenta alle strategie geopolitiche globali, con segnali di continuità nelle tensioni internazionali e nelle azioni diplomatiche. La situazione rimane da seguire con attenzione, considerando le implicazioni di eventuali mosse future.
Donald Trump pare non aver finito e l'attacco degli Usa al Venezuela potrebbe non essere l'ultimo del genere. Il presidente americano tiene un occhio sulla transizione a Nicolas Maduro, agli arresti negli Stati Uniti insieme alla moglie, e continua a parlare della Groenlandia. Le minacce contro. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Trump alla vice di Maduro, Delcy Rodriguez: "Faccia cose giuste o pagherà più di lui. La Groenlandia? Ci serve, motivi di sicurezza"
Leggi anche: Dopo il Venezuela Trump torna sulla Groenlandia: “Ci serve assolutamente per motivi di sicurezza”. E minaccia la vice di Maduro
Gaza-Israele, lunedì Netanyahu negli Usa per fase 2 del piano di pace; Trump: molti progressi, ancora uno o due nodi spinosi. Zelensky: discussi tutti gli aspetti del piano di pace, nuovo incontro a gennaio; Donald Trump-Volodymyr Zelensky tra sorrisi e dispetti; Venezuela, resa dei conti nella notte: il chavismo è davvero finito?.
Trump: "Non possiamo fare a meno della Groenlandia, ci serve assolutamente" - In un'intervista a The Atlantic, il presidente americano ha detto che l'isola artica è necessaria agli Usa "per motivi di difesa". tg24.sky.it
Trump: "Maduro? Gli ho detto di arrendersi. Ha rifiutato. Ora governo di transizione" - Lago in Florida, il presidente Donald Trump ha rivelato i dettagli ... msn.com
Trump ha detto molto e molto poco sul futuro del Venezuela - Per esempio che gli Stati Uniti controlleranno il paese e gestiranno il suo petrolio, ma senza chiarire come avverrà ... ilpost.it
Trump: La Groenlandia americana? Questione di sicurezza nazionale
Dopo mesi di assedio gli Stati uniti attaccano il Venezuela. Trump fa bombardare Caracas, le forze speciali catturano Maduro e la moglie e li rinchiudono a bordo di una nave militare. «Ora governeremo noi», dice il tycoon. Il dominio delle regole è finito, inizia - facebook.com facebook
Sento dire che gli #Usa avrebbero invaso un paese sovrano, ma di quale paese sovrano parlate Il #Venezuela Il Venezuela ha perso da tempo lo status di paese sovrano. Mi chiedo, davvero, dove avete studiato, in quale accademia #Trump non ha invaso x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.