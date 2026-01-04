Trump non ha finito | La nuova presidente Rodriguez faccia la cosa giusta La Groenlandia? Ci serve motivi di sicurezza

Da today.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha recentemente lasciato intendere che la sua attenzione potrebbe spostarsi su nuove iniziative, tra cui una possibile attenzione alla Groenlandia per motivi di sicurezza. La questione si inserisce nel contesto di un'America sempre più attenta alle strategie geopolitiche globali, con segnali di continuità nelle tensioni internazionali e nelle azioni diplomatiche. La situazione rimane da seguire con attenzione, considerando le implicazioni di eventuali mosse future.

Donald Trump pare non aver finito e l'attacco degli Usa al Venezuela potrebbe non essere l'ultimo del genere. Il presidente americano tiene un occhio sulla transizione a Nicolas Maduro, agli arresti negli Stati Uniti insieme alla moglie, e continua a parlare della Groenlandia. Le minacce contro. 🔗 Leggi su Today.it

trump non ha finito la nuova presidente rodriguez faccia la cosa giusta la groenlandia ci serve motivi di sicurezza

© Today.it - Trump non ha finito: "La nuova presidente Rodriguez faccia la cosa giusta. La Groenlandia? Ci serve, motivi di sicurezza"

Leggi anche: Trump alla vice di Maduro, Delcy Rodriguez: "Faccia cose giuste o pagherà più di lui. La Groenlandia? Ci serve, motivi di sicurezza"

Leggi anche: Dopo il Venezuela Trump torna sulla Groenlandia: “Ci serve assolutamente per motivi di sicurezza”. E minaccia la vice di Maduro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gaza-Israele, lunedì Netanyahu negli Usa per fase 2 del piano di pace; Trump: molti progressi, ancora uno o due nodi spinosi. Zelensky: discussi tutti gli aspetti del piano di pace, nuovo incontro a gennaio; Donald Trump-Volodymyr Zelensky tra sorrisi e dispetti; Venezuela, resa dei conti nella notte: il chavismo è davvero finito?.

trump ha finito nuovaTrump: "Non possiamo fare a meno della Groenlandia, ci serve assolutamente" - In un'intervista a The Atlantic, il presidente americano ha detto che l'isola artica è necessaria agli Usa "per motivi di difesa". tg24.sky.it

trump ha finito nuovaTrump: "Maduro? Gli ho detto di arrendersi. Ha rifiutato. Ora governo di transizione" - Lago in Florida, il presidente Donald Trump ha rivelato i dettagli ... msn.com

trump ha finito nuovaTrump ha detto molto e molto poco sul futuro del Venezuela - Per esempio che gli Stati Uniti controlleranno il paese e gestiranno il suo petrolio, ma senza chiarire come avverrà ... ilpost.it

Trump: La Groenlandia americana? Questione di sicurezza nazionale

Video Trump: La Groenlandia americana? Questione di sicurezza nazionale

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.