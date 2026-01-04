Trump | Maduro e sua moglie incriminati per narcoterrorismo contro gli Usa

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l'incriminazione del presidente venezuelano Nicolas Maduro e della moglie, Celia Flores, con l’accusa di narcoterrorismo. La vicenda rappresenta un’ulteriore escalation nei rapporti tra Washington e Caracas, evidenziando le accuse di coinvolgimento nel traffico di droga e attività terroristiche. La notizia apre un nuovo capitolo nelle tensioni politiche e diplomatiche tra i due paesi.

(Agenzia Vista) Usa, 04 gennaio 2026 "Il Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, e la moglie, Celia Flores, sono stati incriminati per narcoterrorismo contro gli Stati Uniti". Lo ha confermato Donald Trump durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

