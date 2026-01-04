Trump | Maduro e sua moglie incriminati per narcoterrorismo contro gli Usa

Da iltempo.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l'incriminazione del presidente venezuelano Nicolas Maduro e della moglie, Celia Flores, con l’accusa di narcoterrorismo. La vicenda rappresenta un’ulteriore escalation nei rapporti tra Washington e Caracas, evidenziando le accuse di coinvolgimento nel traffico di droga e attività terroristiche. La notizia apre un nuovo capitolo nelle tensioni politiche e diplomatiche tra i due paesi.

(Agenzia Vista) Usa, 04 gennaio 2026 "Il Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, e la moglie, Celia Flores, sono stati incriminati per narcoterrorismo contro gli Stati Uniti". Lo ha confermato Donald Trump durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

trump maduro e sua moglie incriminati per narcoterrorismo contro gli usa

© Iltempo.it - Trump: Maduro e sua moglie incriminati per narcoterrorismo contro gli Usa

Leggi anche: Trump: Maduro e sua moglie verranno incriminati per narcoterrorismo contro gli USA

Leggi anche: Trump: Maduro e sua moglie verranno incriminati per narcoterrorismo contro gli USA – Il video

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Trump-Maduro: atto finale; Venezuela, catturati Maduro e la moglie. Trump: Governeremo fino alla transizione; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Attacco a Caracas, Trump: “Pronti a colpire di nuovo, no a Machado”. Maduro è a New York.

trump maduro sua moglieMaduro e la moglie in carcere a Brooklyn. Il ministro della Difesa del Venezuela: "Uccisi a sangue freddo civili e sicurezza del presidente" - Gli Stati Uniti non considerano Delcy Rodriguez presidente legittima, dopo che la Corte suprema ha affidato alla vice di Nicolas Maduro l'incarico ad interim ... affaritaliani.it

trump maduro sua moglieTrump: Gli Stati Uniti amministreranno il Venezuela dopo la cattura di Maduro, aperti all’invio di truppe di terra - Trump: Gli Stati Uniti amministreranno il Venezuela dopo la cattura di Maduro, aperti all’invio di truppe di terra ... it.investing.com

trump maduro sua moglieTrump: "Governeremo il Venezuela fino a una transizione sicura". La prima foto di Maduro dopo la cattura - Il presidente americano ha annunciato su Truth l'arresto del presidente venezuelano e della moglie Cilia Flores, dopo una notte di bombardamenti su Caracas, con esplosioni e attacchi aerei. ilfoglio.it

Trump: Maduro e sua moglie incriminati per narcoterrorismo contro gli Usa

Video Trump: Maduro e sua moglie incriminati per narcoterrorismo contro gli Usa

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.