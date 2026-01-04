Trump | Maduro e sua moglie incriminati per narcoterrorismo contro gli Usa – Il video

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l'incriminazione di Nicolas Maduro, presidente del Venezuela, e della sua consorte, Celia Flores, con l'accusa di narcoterrorismo. La notizia segna un passo importante nelle relazioni tra Stati Uniti e Venezuela, evidenziando le accuse di attività illecite legate al traffico di droga e al terrorismo. La vicenda è ancora in evoluzione e sarà oggetto di ulteriori sviluppi giudiziari.

(Agenzia Vista) Usa, 04 gennaio 2026 "Il Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, e la moglie, Celia Flores, sono stati incriminati per narcoterrorismo contro gli Stati Uniti". Lo ha confermato Donald Trump durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

