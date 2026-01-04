Trump | Maduro e sua moglie incriminati per narcoterrorismo contro gli Usa – Il video

Da open.online 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l'incriminazione di Nicolas Maduro, presidente del Venezuela, e della sua consorte, Celia Flores, con l'accusa di narcoterrorismo. La notizia segna un passo importante nelle relazioni tra Stati Uniti e Venezuela, evidenziando le accuse di attività illecite legate al traffico di droga e al terrorismo. La vicenda è ancora in evoluzione e sarà oggetto di ulteriori sviluppi giudiziari.

(Agenzia Vista) Usa, 04 gennaio 2026 "Il Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, e la moglie, Celia Flores, sono stati incriminati per narcoterrorismo contro gli Stati Uniti". Lo ha confermato Donald Trump durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Trump: Maduro e sua moglie verranno incriminati per narcoterrorismo contro gli USA – Il video

Leggi anche: Trump: Maduro e sua moglie incriminati per narcoterrorismo contro gli Usa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Trump-Maduro: atto finale; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Venezuela, catturati Maduro e la moglie. Trump: Governeremo fino alla transizione; Attacco a Caracas, Trump: “Pronti a colpire di nuovo, no a Machado”. Maduro è a New York.

trump maduro sua moglieTrump: Maduro e sua moglie incriminati per narcoterrorismo contro gli Usa - (Agenzia Vista) Usa, 04 gennaio 2026 "Il Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, e la moglie, Celia Flores, sono stati incriminati per narcoterrorismo contro gli Stati Uniti". la7.it

trump maduro sua moglieTrump: Prove schiaccianti contro Maduro, affronterà giustizia Usa - "Maduro ha supervisionato personalmente il feroce cartello noto come Cartel Deles Solless, che ha inondato la nostra nazione con un veleno letale responsabile della morte di innumerevoli americani. ilgiornale.it

trump maduro sua moglieTrump: "Governeremo il Venezuela fino a una transizione sicura". La prima foto di Maduro dopo la cattura - Il presidente americano ha annunciato su Truth l'arresto del presidente venezuelano e della moglie Cilia Flores, dopo una notte di bombardamenti su Caracas, con esplosioni e attacchi aerei. ilfoglio.it

Maduro's Fate Hangs In Balance As US Charges Him & His Wife With Narco-Terrorism | Life In Prison?

Video Maduro's Fate Hangs In Balance As US Charges Him & His Wife With Narco-Terrorism | Life In Prison?

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.