Trump | ‘Machado è una brava donna ma difficile che sia leader’
Durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago, Donald Trump ha espresso un giudizio sulla figura di Machado, definendola una donna competente ma ritenendo improbabile la sua possibilità di diventare leader, sottolineando la mancanza di rispetto che, a suo avviso, avrebbe dimostrato. Le sue parole riflettono una valutazione critica sulla leadership femminile nel contesto politico attuale.
''Machado non ha il rispetto necessario''. Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla sua conferenza stampa a Mar-a-Lago. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
L'attacco Usa, la cattura di Maduro, l'ipotesi Machado: cosa succede in Venezuela di Lucia Capuzzi, Estefano Tamburrini Trump conferma l'operazione su vasta scala: «Portati fuori dal Paese, ora valuteremo la prossima leadership» Caracas nel caos dopo gli x.com
Maria Machado, leader dell'opposizione venezuelana e Nobel per la Pace esulta sui social e si dice pronta per una transizione democratica. Ma secondo Trump non ha sostegno per governare. Intanto chi ha preso il posto di Maduro si dimostra meno collabor - facebook.com facebook
