Trump | ‘Machado è una brava donna ma difficile che sia leader’

4 gen 2026

Durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago, Donald Trump ha espresso un giudizio sulla figura di Machado, definendola una donna competente ma ritenendo improbabile la sua possibilità di diventare leader, sottolineando la mancanza di rispetto che, a suo avviso, avrebbe dimostrato. Le sue parole riflettono una valutazione critica sulla leadership femminile nel contesto politico attuale.

''Machado non ha il rispetto necessario''. Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla sua conferenza stampa a Mar-a-Lago. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

