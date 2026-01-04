Trump | La Groenlandia? Ci serve per motivi di difesa L' ira della premier danese | Basta con queste minacce
Recentemente, Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di difesa, suscitando reazioni diplomatiche. La premier danese ha risposto con fermezza, chiedendo di cessare le minacce. Queste dichiarazioni si inseriscono nel contesto di un confronto internazionale più ampio, evidenziando le tensioni legate a questioni di sovranità e sicurezza strategica.
In una intervista all'Atlantic, il giorno dopo aver affermato di voler «prendere il controllo» del Venezuela, il presidente Usa ha ribadito che l'America «ha bisogno della Groenlandia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
