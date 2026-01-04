Trump | La Groenlandia? Ci serve per motivi di difesa L' ira della premier danese | Basta con queste minacce

Recentemente, Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di difesa, suscitando reazioni diplomatiche. La premier danese ha risposto con fermezza, chiedendo di cessare le minacce. Queste dichiarazioni si inseriscono nel contesto di un confronto internazionale più ampio, evidenziando le tensioni legate a questioni di sovranità e sicurezza strategica.

Trump: “agli Usa serve la Groenlandia per motivi di difesa” - E’ quanto ha detto Donald Trump in un’intervista a The Atlantic, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. strettoweb.com

Trump: "Non possiamo fare a meno della Groenlandia, ci serve assolutamente" - In un'intervista telefonica a The Atlantic, il presidente americano ha detto che l'isola artica è necessaria agli Usa "per motivi di difesa". tg24.sky.it

Trump: «Abbiamo bisogno la Groenlandia per la sicurezza nazionale»

«Abbiamo assolutamente bisogno della Groenlandia» ha detto Trump, descrivendo l’isola - che fa parte della Danimarca, Paese membro della Nato - come «circondata da navi russe e cinesi» - facebook.com facebook

#Trump: “agli #Usa serve la #Groenlandia per motivi di difesa” x.com

