Trump | In Venezuela assalto spettacolare come non se ne vedevano da Seconda Guerra Mondiale

L’operazione militare condotta dalle forze statunitensi a Caracas, come annunciato, ha coinvolto un intervento rapido e mirato. La notizia ha suscitato attenzione a livello internazionale, evidenziando le recenti mosse degli Stati Uniti nella regione. Questo intervento si inserisce nel contesto di tensioni geopolitiche e strategiche, richiedendo un’analisi accurata delle sue implicazioni per la stabilità dell’America Latina.

(Agenzia Vista) Usa, 04 gennaio 2026 “La scorsa notte e stamattina presto, sotto la mia direzione, le Forze Armate statunitensi hanno condotto una straordinaria operazione militare nella capitale del Venezuela. Una potenza militare schiacciante, aerea, terrestre e marittima, è stata impiegata per lanciare un assalto spettacolare, un assalto come non se ne vedevano dalla Seconda Guerra Mondiale. Questo record negativo con i dittatori non riguarda me. Con me abbiamo avuto una serie perfetta di vittorie. Se guardiamo a Soleimani, se guardiamo ad Al-Baghdadi. Noi abbiamo portato pace nel Medio-Oriente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: In Venezuela assalto spettacolare, come non se ne vedevano da Seconda Guerra Mondiale Leggi anche: Venezuela, Trump: "Operazione spettacolare, non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale" Leggi anche: Trump: Attacco al Venezuela spettacolare, mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale – Il video Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Trump: In Venezuela assalto senza precedenti da seconda guerra mondiale contro il dittatore Maduro; Trump sul Venezuela: “Attacco spettacolare, senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale”; Trump dopo cattura di Maduro: “Gestiremo Venezuela in attesa transizione sicura”. VIDEO; Trump parla dell'attacco Usa al Venezuela e l'arresto di Maduro: segui la diretta. Venezuela, Trump dopo la cattura di Maduro: “assalto spettacolare. Gli Usa prenderanno in mano il settore petrolifero” - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l’operazione militare di questa notte sul Venezuela in una conferenza stampa da Mar- strettoweb.com

Operazione «absolute resolve» Trump sulla cattura di Maduro: «Un assalto spettacolare, gestiremo il Venezuela» - L'attacco Usa in Venezuela è stato un «assalto spettacolare mai visto dalla seconda guerra mondiale», condotto «nei cieli, via terra e via mare»: lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump te ... bluewin.ch

Trump, assalto in Venezuela senza precedenti da seconda guerra mondiale - L'attacco Usa in Venezuela e' stato un "assalto spettacolare mai visto dalla seconda guerra mondiale", condotto "nei cieli, via terra e via mare": lo ha detto Donald Trump tenendo una conferenza stamp ... ansa.it

Trump: In Venezuela assalto spettacolare, come non se ne vedevano da Seconda Guerra Mondiale

Donald Trump annuncia che l’America “gestirà” il Venezuela, senza spiegare in che modo. In un editoriale video per La Stampa, Alan Friedman definisce “surreale” la conferenza stampa del presidente Usa, che arriva anche a negare un futuro politico alla No x.com

La Stampa. . Donald Trump annuncia che l’America “gestirà” il Venezuela, senza spiegare in che modo. In un editoriale video per La Stampa, Alan Friedman definisce “surreale” la conferenza stampa del presidente Usa, che arriva anche a negare un futuro po - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.