Trump | In Venezuela assalto spettacolare come non se ne vedevano da Seconda Guerra Mondiale

L’operazione militare condotta dalle forze statunitensi a Caracas, come annunciato, ha coinvolto un intervento rapido e mirato. La notizia ha suscitato attenzione a livello internazionale, evidenziando le recenti mosse degli Stati Uniti nella regione. Questo intervento si inserisce nel contesto di tensioni geopolitiche e strategiche, richiedendo un’analisi accurata delle sue implicazioni per la stabilità dell’America Latina.

(Agenzia Vista) Usa, 04 gennaio 2026 “La scorsa notte e stamattina presto, sotto la mia direzione, le Forze Armate statunitensi hanno condotto una straordinaria operazione militare nella capitale del Venezuela. Una potenza militare schiacciante, aerea, terrestre e marittima, è stata impiegata per lanciare un assalto spettacolare, un assalto come non se ne vedevano dalla Seconda Guerra Mondiale. Questo record negativo con i dittatori non riguarda me. Con me abbiamo avuto una serie perfetta di vittorie. Se guardiamo a Soleimani, se guardiamo ad Al-Baghdadi. Noi abbiamo portato pace nel Medio-Oriente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

