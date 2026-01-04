Trump | In Venezuela assalto spettacolare come non se ne vedevano da Seconda Guerra Mondiale – Il video

Il video mostra un’operazione militare condotta dalle forze statunitensi a Caracas, Venezuela, nelle prime ore del 4 gennaio 2026. Sotto la guida delle autorità statunitensi, l’azione ha coinvolto diverse unità e ha avuto luogo nella capitale venezuelana. Questa operazione rappresenta un intervento di grande portata, con implicazioni geopolitiche di rilievo.

(Agenzia Vista) Usa, 04 gennaio 2026 "La scorsa notte e stamattina presto, sotto la mia direzione, le Forze Armate statunitensi hanno condotto una straordinaria operazione militare nella capitale del Venezuela. Una potenza militare schiacciante, aerea, terrestre e marittima, è stata impiegata per lanciare un assalto spettacolare, un assalto come non se ne vedevano dalla Seconda Guerra Mondiale. Questo record negativo con i dittatori non riguarda me. Con me abbiamo avuto una serie perfetta di vittorie. Se guardiamo a Soleimani, se guardiamo ad Al-Baghdadi. Noi abbiamo portato pace nel Medio-Oriente.

