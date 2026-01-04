Recentemente, sulle pagine ufficiali di Donald Trump, è stato condiviso un reel intitolato

Detto fatto. Sei giorni fa, sulle pagine Instagram “potus” e “whitehouse”, cioè rispettivamente di Donald Trump e del suo posto di lavoro, era comparso un reel intitolato “President Trump preparing his team for 2026”, Trump mentre prepara la sua squadra per il 2026, consistente in un frullato di immagini di mister President in giro per portaerei e basi militari e di Russell Crowe alias Massimo Decimo Meridio nel “Gladiatore” di Ridley Scott. Naturalmente, proprio la scena in cui Crowe ordina ai legionari: “Al mio segnale, scatenate l’inferno”, prima della più improbabile battaglia romana mai rappresentata sul grande schermo e forse anche sul piccolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump il Gladiatore e la propaganda social da ‘arrivano i nostri’: così cringe da risultare raffinata (ed efficace)

