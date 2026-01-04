Trump | Cuba sta fallendo vogliamo aiutare la popolazione – Il video

Il video pubblicato dall'Agenzia Vista il 4 gennaio 2026 riporta le dichiarazioni di Donald Trump, secondo cui Cuba sta attraversando un difficile momento economico. L'ex presidente statunitense ha sottolineato l'intenzione di offrire supporto alla popolazione cubana, evidenziando la situazione di crisi nel paese. Queste dichiarazioni si inseriscono nel contesto delle relazioni tra Stati Uniti e Cuba, approfondendo le prospettive di assistenza e dialogo.

(Agenzia Vista) Usa, 04 gennaio 2026 "Cuba è un paese che sta fallendo e noi vogliamo aiutare la popolazione cubana. È qualcosa di cui finiremo a parlare", lo ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando in conferenza stampa a Mar-a-Lago il raid che ha portato alla cattura del Presidente venezuelano, Nicolas Maduro.

