Trump alla chavista Rodriguez | Fai la cosa giusta o pagherai caro

Donald Trump ha rivolto un avvertimento a Delcy Rodriguez, presidente ad interim del Venezuela, chiedendole di agire correttamente. L'ex presidente statunitense ha sottolineato che, in assenza di comportamenti appropriati, potrebbe affrontare conseguenze più gravi rispetto a quelle di Maduro. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni politiche e delle recenti tensioni tra gli Stati Uniti e il Venezuela.

Donald Trump ha minacciato la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez di una sorte peggiore di quella di Maduro, "se non fa ciò che è giusto". In un'intrevista a The Atlantic, il presidente degli Stati Uniti ha difeso il cambio di regime nel Paese latinoamericano e ha avvertito Rodriguez che rischia di "pagare un prezzo molto alto, probabilmente più grande di Maduro". Il Capo della Casa Bianca ha chiarito di non avere intenzione di tollerare quella che ha descritto come la provocatoria condanna da parte di Rodriguez dell'intervento armato statunitense che ha portato alla cattura dell'ex Nicolàs Maduro, accusato di traffico di droga in danno degli Usa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump alla chavista Rodriguez: "Fai la cosa giusta o pagherai caro" Leggi anche: Trump non ha finito: "La nuova presidente Rodriguez faccia la cosa giusta. La Groenlandia? Ci serve, motivi di sicurezza" Leggi anche: Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino: chi resta al comando a Caracas? La «triade» del potere chavista Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Venezuela. L’arresto di Maduro dopo l’intervento Usa: incognite sulla transizione e appello della Chiesa alla calma. Petrolio e Realpolitik: il piano di Trump per il dopo-Maduro ha il nome di Delcy Rodríguez - Snobbata la Nobel Machado, gli USA puntano sulla "Tigre" vice di Maduro e sull'asse con Chevron. msn.com

Trump spinge Maduro a dimettersi e a lasciare il Venezuela: il presidente chavista vuole l'amnistia - Nicolás Maduro ha assicurato di essere disposto a lasciare il Venezuela "a patto che lui e i suoi familiari abbiano un'amnistia legale completa". it.euronews.com

Trump dice che US amministrerà #Venezuela. Il regime Chavista di #Maduro resiste. Che succede ora Stay Tuned @riotta Riottoso x.com

Trump più kissingeriano di Kissinger Vedremo nelle prossime ore come reagirà quella parte dell’apparato chavista che non intende arrendersi agli yankee (il ministro della Difesa Lopez) ma è chiaro che l’America trumpiana punta ad assicurarsi una grossa vit - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.