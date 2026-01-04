Trump a Delcy Rodriguez | Faccia il giusto o pagherà più di Maduro La Groenlandia? Ci serve La premier danese | Basta minacce
Nella notte del 3 gennaio, gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare in Venezuela, arrestando il presidente Nicolas Maduro e sua moglie. In seguito, Trump ha rivolto un messaggio a Delcy Rodriguez, minacciando conseguenze più gravi di quelle di Maduro, e ha espresso interesse per la Groenlandia. La premier danese ha replicato chiedendo di cessare le minacce, evidenziando le tensioni in atto nella regione.
Nella notte del 3 gennaio gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare sul Venezuela che ha portato all'arresto del presidente Nicolas Maduro e della moglie. Meloni sente il premio Nobel Machado. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Trump alla vice di Maduro, Delcy Rodriguez: "Faccia cose giuste o pagherà più di lui. La Groenlandia? Ci serve, motivi di sicurezza"
Leggi anche: Trump alla vice di Maduro, Delcy Rodriguez: "Faccia cose giuste o pagherà più di lui. La Groenlandia? Ci serve, motivi di difesa"
Delcy Rodriguez, la tigre in prima linea per la successione a Maduro; Esercito di Caracas: riconosciamo presidenza ad interim Rodríguez. Rubio: è illegittima; Venezuela, chi è la vice di Maduro: il ritratto di Delcy Rodriguez; Venezuela, la vicepresidente: Trump ci dia prova immediata che Maduro è vivo.
Trump, Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà un prezzo alto - Se Delcy Rodriguez "non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro". ansa.it
Venezuela, Trump: “Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà prezzo alto” - “Se Delcy Rodriguez non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro”. strettoweb.com
Le nuove parole di Donald Trump sulla Groenlandia e l’ultimatum a Rodriguez - Il Presidente americano ha ribadito l’importanza della Groenlandia per la difesa degli Stati Uniti, puntando il territorio artico come obiettivo strategico. novella2000.it
«Se non farà le cose giuste pagherà un prezzo più alto di Maduro». Con queste parole, Donald Trump lancia un chiaro avvertimento a Delcy Rodríguez, vicepresidente del Venezuela, lasciando intendere che Washington non intende fare concessioni nella cri - facebook.com facebook
Trump alla vice di Maduro, Delcy Rodriguez: "Faccia cose giuste o pagherà più di lui. La Groenlandia Ci serve, motivi di sicurezza" x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.