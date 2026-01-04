Trump a Delcy Rodriguez | Faccia il giusto o pagherà più di Maduro La Groenlandia? Ci serve La premier danese |  Basta minacce

Nella notte del 3 gennaio, gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare in Venezuela, arrestando il presidente Nicolas Maduro e sua moglie. In seguito, Trump ha rivolto un messaggio a Delcy Rodriguez, minacciando conseguenze più gravi di quelle di Maduro, e ha espresso interesse per la Groenlandia. La premier danese ha replicato chiedendo di cessare le minacce, evidenziando le tensioni in atto nella regione.

Nella notte del 3 gennaio gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare sul Venezuela che ha portato all'arresto del presidente Nicolas Maduro e della moglie. Meloni sente il premio Nobel Machado. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

