Trovato morto nel fiume | nessuno lo riconosce la vittima resta senza nome

Il corpo rinvenuto nel fiume Oglio, a Palazzolo, rimane senza identità da oltre quindici giorni. Nonostante gli sforzi delle autorità, nessuno ha ancora riconosciuto la vittima, lasciando il caso irrisolto e senza un nome. La vicenda solleva interrogativi sulla sua provenienza e le circostanze del decesso, mantenendo alta l’attenzione sulla ricerca di risposte concrete.

Valerio trovato morto nel fiume Reno: era scomparso da 24 ore - Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Valerio Galantini, anziano di 89 anni di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri alla periferia di ... ilrestodelcarlino.it

Quarantenne trovato morto nella boscaglia vicino al fiume Tanaro. Giallo a Pietra Marazzi - Alessandria – Stava facendo una passeggiata con il cane, lungo il fiume Tanaro, in territorio comunale di Pietra Marazzi, in frazione Pavone, quando ha scoperto un cadavere e ha lanciato l’allarme. ilsecoloxix.it

Il ragazzo è stato trovato morto in un campo isolato a Mira. Le autorità stanno cercando l’oggetto con cui potrebbe essere stato colpito - facebook.com facebook

È stato identificato il giovane trovato morto in un terreno agricolo a Malcontenta di Mira, nel Veneziano: si tratta di un cittadino moldavo di 25 anni residente nella zona. Il corpo presentava una ferita alla tempia sinistra. L’identificazione è avvenuta grazie ai d x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.