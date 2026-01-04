Trovato il corpo di Simone Dal Bon caduta fatale di 150 metri in un canale di Punta Favella

È stato rinvenuto oggi, intorno alle 13.30, il corpo di Simone Dal Bon, 42 anni di Schio (Vicenza), scomparso dal 27 dicembre. La vittima è stata trovata in un canale di Punta Favella, dopo una caduta di circa 150 metri. La notizia conferma la tragica conclusione di una vicenda che aveva tenuto in apprensione familiari e amici.

Trovato il corpo di Simone Dal Bon: l'escursionista di Schio era scomparso 6 giorni fa - È stato trovato senza vita Simone Dal Bon, l'escursionista di Schio disperso da sette giorni al confine fra Veneto e Trentino: la sua auto era stata individuata a Pian delle Fugazze. rainews.it

Trovato il corpo senza vita di Simone Dal Bon - 30 il corpo senza vita di Simone Dal Bon, l'uomo di Schio del 1983 di cui non si avevano notizie dal 27 dicembre scorso. ladigetto.it

