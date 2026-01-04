Trovato il corpo di Simone Dal Bon caduta fatale di 150 metri in un canale di Punta Favella
È stato rinvenuto oggi, intorno alle 13.30, il corpo di Simone Dal Bon, 42 anni di Schio (Vicenza), scomparso dal 27 dicembre. La vittima è stata trovata in un canale di Punta Favella, dopo una caduta di circa 150 metri. La notizia conferma la tragica conclusione di una vicenda che aveva tenuto in apprensione familiari e amici.
(Adnkronos) – Ritrovato oggi verso le 13.30 il corpo di Simone Dal Bon, il 42enne di Schio (Vicenza), di cui non si avevano notizie dal 27 dicembre scorso. Il suo corpo è stato trovato in un canale innevato sotto Punta Favella, nel gruppo del Pasubio, sul versante veneto delle Piccole Dolomiti. La dinamica dell'incidente è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
