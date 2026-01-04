Trovata morta a 47 anni alle Canarie In ospedale per dolori | è stata dimessa due volte

Letizia Ciampi, 47 anni di Firenze, è stata trovata senza vita nella sua stanza a Fuerteventura. La donna, che si era rivolto all'ospedale locale per dolori, era stata dimessa due volte prima del tragico esito. La vicenda è ora oggetto di indagine per chiarire le cause del decesso.

Firenze, 4 gennaio 2026 – Letizia Ciampi, 47 anni di Firenze, è stata trovata senza vita la mattina di venerdì nella sua camera di Fuerteventura. La donna era partita da Pisa per le Canarie (Spagna) il 31 dicembre, per passare qualche giorno di vacanza con un amico, che l'aspettava sull'isola. Poco dopo l'atterraggio, secondo quanto raccontano Patrizia e Davide (i due amici allertati una volta ritrovato il corpo) avrebbe "lamentato dei dolori al petto e difficoltà nel respirare". Ha così deciso di farsi visitare al pronto soccorso: dopo alcune analisi, i medici avrebbero diagnosticato "un accumulo di stress, dimettendola e consigliandole però di sottoporsi ad accertamenti ai polmoni una volta tornata in Italia", aggiungono.

