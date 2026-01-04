Triggiano tragedia sulla strada chiusa | morti Davide Capuozzo e Andrea Liddi Prova in moto finisce in tragedia

Da notizieaudaci.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Triggiano, una prova in moto su una strada chiusa si è conclusa in tragedia, causando la morte di Davide Capuozzo e Andrea Liddi. L’incidente solleva questioni sulla sicurezza e sull’accesso alle aree chiuse, evidenziando l’importanza di rispettare le normative e di adottare misure preventive per evitare simili tragedie. Un episodio che invita alla riflessione sulla responsabilità e sulla prevenzione degli incidenti stradali.

Una strada chiusa, una prova in moto e una tragedia evitabile. Una tragedia che lascia sgomenti e apre interrogativi pesanti. È il bilancio dell’ incidente avvenuto nella tarda mattinata di domenica 4 gennaio su una strada chiusa al traffico tra Triggiano e Mungivacca, alle spalle dell’ex mercato ortofrutticolo mai entrato in funzione, nei pressi della Statale 100. Due ragazzi giovanissimi, Davide Capuozzo, 17 anni, e Andrea Liddi, 18 anni, entrambi residenti nel quartiere Poggiofranco di Bari, hanno perso la vita. Un terzo giovane, A.R., coetaneo di Davide, è rimasto gravemente ferito ed è ora ricoverato al Policlinico di Bari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

triggiano tragedia sulla strada chiusa morti davide capuozzo e andrea liddi prova in moto finisce in tragedia

© Notizieaudaci.it - Triggiano, tragedia sulla strada chiusa: morti Davide Capuozzo e Andrea Liddi. Prova in moto finisce in tragedia

Leggi anche: Investe l'amico mentre prova la moto che vuole comprare: morti Andrea Liddi e Davide Capuozzo, in codice rosso l'altro passeggero

Leggi anche: Prova di moto in una strada chiusa al traffico nel barese: morti 18enne e 17enne Fra Casamassima e Triggiano a margine della statale 100

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

triggiano tragedia strada chiusaBari, tragedia sulla SS100, le due vittime sono Andrea Liddi 18 anni e Davide Capuozzo 17 anni - Due giovanissimi perdono la vita su una strada chiusa al traffico tra Bari, Triggiano e Casamassima. msn.com

triggiano tragedia strada chiusaTragico incidente a Bari: due giovani morti su una strada chiusa al traffico - Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, una moto con a bordo due giovani avrebbe travolto un’altra persona presente sulla carreggiata. giornaledipuglia.com

triggiano tragedia strada chiusaBari, provano una moto su una strada chiusa: morti un 17enne e un 18enne, grave altro ragazzo - È probabile che stesse la stesse provando prima di acquistarla, ma per motivi da chiarire ha investito il proprietario del ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.