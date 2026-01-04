Triggiano tragedia sulla strada chiusa | morti Davide Capuozzo e Andrea Liddi Prova in moto finisce in tragedia
A Triggiano, una prova in moto su una strada chiusa si è conclusa in tragedia, causando la morte di Davide Capuozzo e Andrea Liddi. L’incidente solleva questioni sulla sicurezza e sull’accesso alle aree chiuse, evidenziando l’importanza di rispettare le normative e di adottare misure preventive per evitare simili tragedie. Un episodio che invita alla riflessione sulla responsabilità e sulla prevenzione degli incidenti stradali.
Una strada chiusa, una prova in moto e una tragedia evitabile. Una tragedia che lascia sgomenti e apre interrogativi pesanti. È il bilancio dell’ incidente avvenuto nella tarda mattinata di domenica 4 gennaio su una strada chiusa al traffico tra Triggiano e Mungivacca, alle spalle dell’ex mercato ortofrutticolo mai entrato in funzione, nei pressi della Statale 100. Due ragazzi giovanissimi, Davide Capuozzo, 17 anni, e Andrea Liddi, 18 anni, entrambi residenti nel quartiere Poggiofranco di Bari, hanno perso la vita. Un terzo giovane, A.R., coetaneo di Davide, è rimasto gravemente ferito ed è ora ricoverato al Policlinico di Bari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Investe l'amico mentre prova la moto che vuole comprare: morti Andrea Liddi e Davide Capuozzo, in codice rosso l'altro passeggero
Leggi anche: Prova di moto in una strada chiusa al traffico nel barese: morti 18enne e 17enne Fra Casamassima e Triggiano a margine della statale 100
Bari, tragedia sulla SS100, le due vittime sono Andrea Liddi 18 anni e Davide Capuozzo 17 anni - Due giovanissimi perdono la vita su una strada chiusa al traffico tra Bari, Triggiano e Casamassima. msn.com
Tragico incidente a Bari: due giovani morti su una strada chiusa al traffico - Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, una moto con a bordo due giovani avrebbe travolto un’altra persona presente sulla carreggiata. giornaledipuglia.com
Bari, provano una moto su una strada chiusa: morti un 17enne e un 18enne, grave altro ragazzo - È probabile che stesse la stesse provando prima di acquistarla, ma per motivi da chiarire ha investito il proprietario del ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Tragedia sulla complanare della statale 100 dove, nel tratto tra Triggiano e Bari, hanno perso la vita due giovani motociclisti, uno dei quali sarebbe minorenne e l’altro appena maggiorenne. Si registra anche un ferito. Ancora in fase di accertamento la dinamic - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.