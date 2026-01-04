Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 rappresentano un’occasione unica per gli atleti italiani, che avranno l’opportunità di gareggiare in casa. Seguire i trenta azzurri qualificati significa vivere da vicino l’emozione di una manifestazione internazionale, con la speranza di ottenere risultati importanti. La presenza di atleti italiani in gara rafforza il legame tra sport e territorio, contribuendo a rendere questa edizione un momento speciale per il nostro paese.

Vincere in casa ha qualcosa di speciale. Non sempre è più facile, ma storicamente la nazione che organizza i Giochi brilla nel medagliere. Riuscirà la Nazionale azzurra delle nevi e di ghiacci a superare lo storico record di Lillehammer 1994 quando con 20 allori raggiunse il quarto posto nel medagliere alle spalle di Russia, Norvegia e Germania? Certo erano i tempi d’oro di Tomba, Compagnoni della straordinaria staffetta dello sci nordico di Vanzetta, Albarello, De Zolt e Fauner capace di ammutolire oltre centomila norvegesi. Tempi eroici. Ma anche se mediaticamente gli sport invernali non sono più di tendenza tutti abbiamo un’ eccellente formazione capace di brillare in molte discipline. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trenta azzurri da seguire alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Leggi anche: Il Curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: storia, regole e protagonisti azzurri

Leggi anche: Combinata Nordica alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: storia, regole e azzurri in gara

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Trenta azzurri da seguire alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026; -35 Giorni alle Olimpiadi: I portabandiera di Milano Cortina 2026, simbolo dei valori.

Trenta azzurri da seguire alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - Da Sofia Goggia e Federica Brignone fino ai pattinatori: viaggio tra i candidati alle medaglie nei Giochi di casa nostra ... ilfoglio.it