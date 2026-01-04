Treni per gli studenti gratis o con sconto del 50% | la decisione

Il governo ha annunciato nuove agevolazioni sui trasporti ferroviari per gli studenti: abbonamenti mensili e annuali gratuiti sui treni regionali tra casa e scuola o università per gli under 19, e uno sconto del 50% per gli studenti under 26. Questa misura mira a facilitare gli spostamenti e sostenere gli studenti nel loro percorso di studi, offrendo un supporto concreto per ridurre i costi di trasporto.

Treni per gli studenti, gratis o con sconto del 50%: la decisione - Abbonamenti mensili e annuali gratuiti sui treni regionali, nella tratta tra residenza e sede scolastica o universitaria, per tutti gli studenti under 19 e sconto al 50% per gli studenti under 26 ... genovatoday.it

Parte bene l’anno per il trasporto pubblico in Veneto. Il presidente Stefani annuncia in campagna elettorale, ed addirittura nel primo consiglio:”studenti gratis”, dopo tre giorni aumentano i biglietti anche per gli studenti. treni saltati, treni annullati, biglietti a - facebook.com facebook

