Tre morti e un ferito | il bilancio di un tragico incidente avvenuto sabato sera

Sabato sera, 3 gennaio, si è verificato un grave incidente stradale che ha causato tre decessi e un ferito. L'accaduto si è verificato in una zona della città, e le autorità stanno ancora ricostruendo le dinamiche dell'incidente. Le vittime e il ferito sono stati soccorsi prontamente, ma purtroppo non è stato possibile evitaredanni più gravi. La vicenda è attualmente oggetto di indagine.

E' di tre morti e un ferito il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 3 gennaio. A perdere la vita due uomini e una donna, mentre un 32enne è stato soccorso e trasportato in ospedale.Il sinistro si è verificato sul territorio di Ardea, lungo via Laurentina.

