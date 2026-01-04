Tre lupi divorano un gatto. Filmato raggelante in una strada di Pantano.

Un video di 51 secondi diffuso tra i residenti di Pantano mostra tre lupi che attaccano un gatto in strada di notte. Il filmato, senza filtri, evidenzia la presenza di questi animali nelle vicinanze delle abitazioni, sollevando preoccupazioni sulla convivenza tra fauna selvatica e zone residenziali. Un episodio che richiama l’attenzione sulla crescente presenza dei lupi nelle aree urbane e periurbane.

Cinquantuno secondi che gelano il sangue. È un video notturno, crudo, senza filtri, quello che in poche ore ha iniziato a circolare tra i residenti e che ora riaccende l’allarme sulla presenza dei lupi a ridosso delle case, anche in zone vicinissime al centro. Le immagini sono state caricate sulla piattaforma VPlay e documentano una battuta di caccia da brivido avvenuta alle 3.17 della notte in via Madonna di Loreto, zona Pantano. Nel filmato si vede un gatto bianco e nero attraversare la strada, a quell’ora deserta, e dirigersi verso la recinzione di un’abitazione con giardino. Pochi istanti dopo, dall’oscurità sbuca un primo lupo che corre fulmineo verso l’animale e lo afferra con la bocca senza lasciargli via d’uscita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

